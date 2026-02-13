Allegri: "Tutti dobbiamo imparare da Modric, ha un'umiltà pazzesca. È andato a prendersi la vittoria"

Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Pisa-Milan 1-2. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero.

Nel primo tempo ha chiesto a Loftus di andare in area e ha fatto gol, nel secondo tempo ha detto che bisogna tirare fuori gli attributi ed ecco il gol di Modric…

“Non era semplice stasera. Il Pisa è una squadra scomoda. Nel primo tempo abbiamo rischiato. Sembra che ti aspettano, ti fanno uscire dalla partita e poi ti colpiscono in contropiede. Anche sull’1-1 abbiamo dormito su una punizione loro. Prendiamoci i tre punti, i ragazzi comunque sono stati bravi, ma da questa partita bisogna assolutamente migliorare. Abbiamo fatto solo 2 partite in 15 giorni, non era neanche semplice ecco”.

Hai ereditato un Milan ottavo, ora sei a 23 risultati utili consecutivi. Te lo aspettavi un Milan con questa mentalità?

“Dell’anno scorso non posso dire nulla, non è neanche giusto dirlo. Io posso solo dire che questa squadra ha valori tecnici importanti. Ogni tanto rallentiamo un pochettino, dobbiamo fare un passettino in avanti perché il gruppo ha qualità straordinarie. I ragazzi sanno che fino ad ora hanno fatto tantissimo. Però in una settimana può cambiare il campionato. Stasera non era facile, era la sesta trasferta nelle ultime 9, quindi ora nelle ultime 14 avremo 8 partite in casa e 6 fuori”.

Dicci qualcosa di più su Modric:

“Che c’è da dire? È un giocatore straordinario. Indipendentemente dalle sue qualità tecniche, che sono meravigliose, è che alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria. Più una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un'umiltà pazzesca. Siamo contenti di averlo. I più giovani devono sfruttare questo momento in cui ci si lavora e allena insieme”.

Come stanno Pulisic e Leao? E Fullkrug?

“I rigori si sbagliano… Era un momento importante, potevamo andare sul 2-0, ma ci sta di sbagliarli. Pulisic è entrato molto bene, Leao lo stesso ed è normale che devono migliorare la condizione. Sono soluzioni che anche a partita in corso sono molto importanti”.

Domani meglio che perda punti la Juve o l’Inter?

“L’importante è aver fatto 3 punti noi. Siamo a 53, una vittoria in meno per il nostro obiettivo. Ora recuperiamo la partita col Como e poi vedremo”.