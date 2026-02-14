Marelli: "Nessun dubbio sul calcio di rigore per il Milan"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza l'episodio del rigore assegnato al Milan contro il Pisa, poi sbagliato da Fullkrug. Le sue dichiarazioni:

“Nessun dubbio sul calcio di rigore, Loyola entra in ritardo su Pavlovic. Tocco addirittura doppio: prima col piede destro sul piede destro di Pavlovic, poi con la gamba sinistra sul polpaccio destro. Calcio di rigore corretto, nessuna sanzione disciplinare visto che si trattava di una SPA depenalizzata. Calcio di rigore giustamente assegnato. Interessante quello che accade sul rigore. Nel momento in cui Fullkrug calcia il portiere Nicolas non ha neanche un piede sulla linea di porta, questo significa che il rigore andava ripetuto? La risposta è no.

Se avesse toccato il pallone naturalmente sarebbe stato ripetuto il calcio di rigore perché il portiere al momento del tiro deve avere almeno un piede sulla linea. Se il pallone va fuori il rigore deve essere ripetuto solo se l’azione ha avuto chiaramente un impatto sul calciatore. Cosa significa questo? Non vuol dire certo 5-10 centimetri oltre la linea di porta, deve essere mezzo metro, in maniera tale che il portiere abbia aumentato la propria figura davanti al calciatore e abbia chiuso lo specchio della porta. Questo non è accaduto, non c’è una violazione del punto due della regola relativa all’infrazione del portiere sul calcio di rigore, per tanto giustamente il calcio di rigore non è stato ripetuto”.