La pagella di Allegri: 6 sì, ma vanno dette due cose. Serve osare di più e occhio ai cambi

Al termine di Pisa-Milan, Pietro Mazzara ha prodotto le pagelle per MilanNews.it del match.

Ecco il voto e la valutazione riservati a:

ALLEGRI - 6

Il dato delle ventitré partite utili consecutive non è sindacabile ed è quasi assurdo che il Milan non sia in vetta o più vicino alla vetta. Tuttavia vanno dette due cose: a Pisa non si può andare a giocare con il 3-5-2 con così poca propensione offensiva. Serve osare di più nell’atteggiamento-base, specie contro avversari che sai già che partono spaventati dal giocare contro il Milan. Non un bel segnale quello di chiamare il 5-4-1 dopo il gol di Modric e l’ingresso di De Winter per Füllkrug, togliendo l’unico sul quale la squadra si può appoggiare con i lanci lunghi.

PISA-MILAN (1-2), LE PAROLE DI ALLEGRI

“Non era semplice. Il Pisa - ha dichiarato Massimiliano Allegri a Dazn al termine della partita - è una squadra scomoda. Nel primo tempo abbiamo rischiato. Sembra che ti aspettano, ti fanno uscire dalla partita e poi ti colpiscono in contropiede. Anche sull’1-1 abbiamo dormito su una punizione loro. Prendiamoci i tre punti, i ragazzi comunque sono stati bravi, ma da questa partita bisogna assolutamente migliorare. Abbiamo fatto solo 2 partite in 15 giorni, non era neanche semplice ecco. Dell’anno scorso non posso dire nulla, non è neanche giusto dirlo. Io posso solo dire che questa squadra ha valori tecnici importanti. Ogni tanto rallentiamo un pochettino, dobbiamo fare un passettino in avanti perché il gruppo ha qualità straordinarie. I ragazzi sanno che fino ad ora hanno fatto tantissimo. Però in una settimana può cambiare il campionato. Stasera non era facile, era la sesta trasferta nelle ultime 9, quindi ora nelle ultime 14 avremo 8 partite in casa e 6 fuori. Modric è un giocatore straordinario. Indipendentemente dalle sue qualità tecniche, che sono meravigliose, è che alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria. Più una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un’umilità pazzesca. Siamo contenti di averlo. I più giovani devono sfruttare questo momento in cui ci si lavora e allena insieme. Pulisic è entrato molto bene, Leao lo stesso ed è normale che devono migliorare la condizione. Sono soluzioni che anche a partita in corso sono molto importanti”.