Allegri esulta ed esalta Modric, ma sa bene che il suo Milan deve giocare meglio

vedi letture

Dopo il gol di Loftus-Cheek poco prima della fine del primo tempo, molti tifosi del Milan hanno sicuramente pensato che da lì in poi la partita contro il Pisa sarebbe stata in discesa visto che il Diavolo era riuscito a sbloccare il risultato. A questo si aggiunge poi il fatto che in questo campionato i rossoneri hanno quasi sempre cambiato marcia nella ripesa. E invece stavolta la squadra di Max Allegri ha faticato per tutto il match e fino al gol vittoria di Luka Modric all'85' in molti temevano un nuovo passo falso contro una piccola.

ESEMPIO MODRIC - Per fortuna però è arrivata la rete del campione croato che nel post-partita è stato esaltato dal tecnico livornese: "È un giocatore straordinario - le parole di Allegri a DAZN -. Indipendentemente dalle sue qualità tecniche, che sono meravigliose, è che alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria. Più una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un'umiltà pazzesca. Siamo contenti di averlo. I più giovani devono sfruttare questo momento in cui ci si lavora e allena insieme". Max sorride e si gode il suo fuoriclasse, così come il 23° risultato utile di fila in questa Serie A e i 53 punti in classifica (i rossoneri hanno eguagliato il secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagionali in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: stessa quota del 1995/96 e dietro solo ai 61 punti del 2003/04).

SERVE MIGLIORARE - Ma Allegri sa bene che il suo Milan deve giocare meglio perchè con prestazioni del genere difficilmente potrà insidiare il primato in classifica dell'Inter. Questo il suo commento sul rendimento dei suoi ragazzi riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport: "Non era semplice, il Pisa è un avversario scomodo e noi non giocavamo da undici giorni. Eravamo mezzi addormentati nel primo tempo. Prendiamoci i tre punti: bravi i ragazzi anche se dobbiamo assolutamente migliorare. In una settimana può cambiare il campionato. Ogni tanto rallentiamo mentalmente ed è un aspetto in cui possiamo crescere, anche se finora abbiamo fatto tantissimo". Dunque, benissimo i tre punti, ma per il sogno scudetto, di cui Allegri continua a non parlare, bisogna migliorare ancora tanto.