Eterno Luka: il sogno scudetto del Milan è ancora vivo grazie a Modric

vedi letture

Missione compiuta, ma che fatica: il Milan doveva vincere ieri sera a Pisa e lo ha fatto, ma chi pensava potesse essere una passeggiata si sbagliava di grosso. I rossoneri hanno confermato ancora una volta tutte le loro difficoltà contro le piccole e per poco non hanno perso altri due punti contro i toscani dopo quelli lasciati per strada all'andata. A tenere vivo il sogno scudetto del Diavolo è stato Luka Modric che con la sua rete all'85' ha regalato tre punti d'oro alla squadra di Max Allegri che ha fatto il suo e stasera potrà guardare con più serenità Inter-Juventus, con la speranza che i bianconeri possano farle un regalo.

CAMPIONE INFINITO - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che ovviamente esalta il campione croato che ancora una volta ha preso per mano il Milan. Senza il suo spunto personale nel finale di partita ora saremmo qui a parlare di altri due punti persi dal Diavolo contro una piccola e di un sogno scudetto ormai infranto. A 40 anni e 157 giorni l'ex Real Madrid è diventato il terzo giocatore più vecchio a segnare in Serie A dopo Costacurta (41 anni e 25 giorni) e Ibrahimovic (41 anni e 166 giorni). Allegri può così sorridere per il 23° risultato utile di fila della sua squadra, ma purtroppo il tabù contro le squadre della parte destra della classifica sembra ancora lontano dall’essere spezzato perchè anche a Pisa i rossoneri hanno fatto troppa fatica.

MAX ESALTA MODRIC - Il tecnico livornese si gode comunque la vittoria e il fatto di poter lavorare con un campione eterno come Luka Modric: "È un giocatore straordinario. Indipendentemente dalle sue qualità tecniche, che sono meravigliose, è che alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria. Più una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un'umiltà pazzesca. Siamo contenti di averlo. I più giovani devono sfruttare questo momento in cui ci si lavora e allena insieme" le parole di Allegri a DAZN nel post-partita.