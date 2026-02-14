Serie A, Inter-Juventus 3-2: vittoria dei nerazzurri tra mille polemiche
Il Derby d'Italia finisce 3-2 per l'Inter tra mille polemiche per l'arbitraggio, come spesso succede quando giocano i nerazzurri. La squadra di Chivu sblocca il match con un maldestro autogol di Cambiaso su un cross di Luis Henrique, con Di Gregorio che fa la frittatona definitiva con un intervento goffissimo. I bianconeri rimangono in partita e riescono a pareggiare qualche minuto dopo proprio con Cambiaso, bravo ad attaccare il secondo palo.
Poi arriva il fattaccio: Bastoni, già ammonito, simula su un tentativo di intervento di Kalulu, che non tocca il difensore nerazzurro. L'arbitro ci casca ed estrae il giallo per il bianconero, anche lui ammonito: espulso. Sarebbe dovuto essere il contrario: fallo per la Juventus ed espulsione per Bastoni. Qui la partita inevitabilmente cambia.
Nella ripresa ritmi più lenti, con l'Inter che fa la partita con l'uomo in più: Esposito fa il 2-1 con un gol di testa su bel cross di Dimarco nel finale di partita. Esultanza senza freni, ma dopo qualche minuto Locatelli beffa Sommer di destro dentro l'area di rigore. Impresa eroica della squadra di Spalletti, anzi no: al novantesimo Zielinski fulmina Di Gregorio con un sinistro secco dal limite. A San Siro finisce 3-2 per l'Inter, ma le polemiche dureranno a lungo.
