Amelia ci crede: "Questo Milan può ambire realmente allo Scudetto"

vedi letture

Marco Amelia, ex portiere del Milan, è intervenuto in diretta su Sportitalia come ospite. Le sue parole sul Milan: "Secondo me questo Milan può ambire realmente allo Scudetto. Alla fine la mentalità dell'allenatore e di tutto l'ambiente è quella di puntare sempre in alto. Poi è normale che in questo momento Allegri ancora, visto che siamo a febbraio, dice di puntare alla Champions e che è la cosa più importante. Però intanto la squadra è lì. È vero che l'Inter sta facendo un campionato a parte però, se penso a un dato importante il Milan ha perso dodici punti contro sei squadre che sono nella parte destra della classifica: se avesse fatto qualche risultato in più sarebbe alla pari dell'Inter".

Continua Marco Amelia nel suo discorso sul Milan: "Il Milan se la può giocare e negli scontri diretti ha fatto sempre bene. Se riesce a stare, come dice Allegri, a marzo non troppo distante dall'Inter, secondo me da lì alla fine se la può giocare perché ha le qualità per poterlo fare, ha la rosa per poterlo fare. Soprattutto ha una mentalità per poterlo fare, questa è la cosa più importante"