Ceccarini: "Sogno Lewandowski per il Milan. Resta alla finestra in caso di apertura del polacco"

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso nel suo editoriale sul calciomercato del Milan: "Prima la Champions poi una campagna estiva con un obiettivo ben preciso: un grande attaccante. Il Milan pensa già al futuro e di sicuro una delle priorità è rafforzare il settore offensivo. Già a gennaio l'idea era di anticipare un colpo ma poi l'operazione Mateta per i problemi fisici della punta del Crystal Palace non è andata in porto. Il Milan vuole aumentare tanto le sue potenzialità e per questo ha in testa già diverse soluzioni. Partiamo dal sogno Lewandowski. Il polacco a fine campionato dovrebbe lasciare il Barcellona. Prenderà una decisione sul suo futuro. E se sarà addio con il club blaugrana diventerà una grandissima occasione a parametro zero. Il Milan in questo momento non è in vantaggio ma resta alla finestra in caso di apertura del giocatore. Su Lewandowski ci sono anche Atletico Madrid, Fenerbahce, Chicago Fire e un club arabo".

CONFERME DALLA SPAGNA

Il tema mercato resta sempre di grande attualità, anche se in questo caso parliamo di un'ipotetica trattativa per l'estate. Il nome è quello di Robert Lewandowski, oggi in forza al Barcellona. L'attaccante polacco però, secondo il quotidiano spagnolo "El Mundo Deportivo" Starebbe valutando seriamento il proprio addio in estate.

Infatti, Lewandowski non prenderà una decisione sul suo futuro prima di aprile. Sul tavolo avrebbe 5 offerte: Chicago Fire, Milan, Atletico Madrid, Fenerbahce e una dal campionato arabo. L'attaccante però darà priorità a un'eventuale proposta del Barcellona, in caso ci dovesse essere.