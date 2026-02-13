Rinnovo Modric: Milan già pronto al prolungamento, a fine stagione la decisione del croato

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina analizza la situazione contrattuale di alcuni giocatori rossoneri, tra cui anche quella di Luka Modric che la scorsa estate ha firmato un accordo annuale con il Milan. Il club di via Aldo Rossi sarebbe già pronto al prolungamento per un'altra stagione (ha un'opzione per il rinnovo automatico fino al 2027), ma la scelta finale è tutta nelle mani del croato: l'ex Real Madrid è felicissimo della sua esperienza in rossonero, però prima di decidere per la permanenza per un altro anno vuole valutare bene a fine campionato motivazioni e tenuta fisica.

TUTTI I NUMERI: GOL E ASSIST

Una stagione importante dal punto di vista dei numeri quella di Luka Modric. Un gol (quello decisivo nell’1-0 casalingo contro il Bologna) e tre assist in campionato sin qui. Modric è un fattore anche e soprattutto per i suoi compagni di squadra. La palla è sempre tra i suoi piedi: nei piazzati, nella gestione del possesso in fase di interdizione. Luka è ovunque.