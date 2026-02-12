Ordine sul rinnovo di Pulisic: "Datevi pace! Il suo contratto prevede opzione unilaterale a favore del Milan"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul rinnovo di Pulisic: "Per centrare questi risultati ci sarà bisogno del contributo di tutta la rosa. A cominciare da Leao (dicono: è migliorato nel frattempo, vedremo) per finire a Pulisic, Saelemakers (tornerà per il Como) e Fullkrug. Dopo la telenovela Maignan finita nel modo che molti esperti di mercato non avevano previsto, sta per cominciare quella per il rinnovo di Pulisic. Che però non è nelle stesse condizioni del francese. Perché il suo contratto prevede opzione unilaterale a favore del club per allungare la scadenza al 2028! Datevi pace!".

PULISIC RECUPERATO PER PISA

Dopo quasi due settimane senza partite, il Milan è pronto a tornare in campo in una partita ufficiale: domani sera i rossoneri saranno infatti impegnati in casa del Pisa nell'anticipo della 25^ giornata di Serie A. In vista di questa gara, Massimiliano Allegri può essere contento per il recupero di Christian Pulisic, mentre servirà ancora qualche giorno per rivedere in campo Alexis Saelemaekers che non ha ancora smaltito del tutto il problema muscolare che lo ha già tenuto fuori contro il Bologna. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il belga sarà sostituto da Zachary Athekame, in gol nel match di andata a San Siro: lo svizzero ha giocato al suo posto al Dall'Ara contro gli emiliani, dando buone risposte. Per quanto riguarda l'attacco, Pulisic è recuperato, ma partirà inizialmente dalla panchina. A giocarsi le due maglie da titolare saranno quindi gli altri tre attaccanti a disposizione, vale a dire Rafael Leao, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug. Allegri prenderà una decisione dopo la rifinitura in programma oggi a Milanello prima della partenza per Pisa.