Pellegatti rivela: "Non tutte le tante anime del Milan erano convinte di dare 7 milioni, bonus compresi, a un giocatore di 31 anni"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su Massimiliano Allegri: "E’ stato fondamentale, insieme a Igli Tare, nel convincere Mike Maignan a rimanere, la scorsa estate, per poi lavorare ,con profitto, nello spingerlo a firmare un rinnovo fino al 2031, nonostante nelle tante anime del Milan non tutti fossero convinti di dare 7 milioni, bonus compresi, a un giocatore di 31 anni. Max ha insistito e ha vinto. E’ salito al quarto piano di “Casa Milan “, imponendo l’acquisto di Rabiot. Da presente e futuro General Manager".

IL RINNOVO DI MAIGNAN

Esattamente 7 giorni fa, in quel di Casa Milan, tra le 16:30 e le 18:30, veniva firmato il rinnovo di contratto da parte del portiere e capitano rossonero Mike Maignan, che lo ha legato a questi colori fino al 30 giugno 2031. Ma facciamo non uno, non due ma ben tre passi indietro. Quest'estate la cessione sembrava ormai cosa fatta per il francese, con il Chelsea che spingeva per averlo, nonostante le offerte al ribasso, e con la non volontà di Maignan di rinnovare il proprio rinnovo. Mancata la cessione, il pericolo sembrava solo rimandato e non scampato, e non erano solo i tifosi rossoneri a pensarlo. La società però, insieme ad un fondamentale aiuto da parte del mister Massimiliano Allegri che più volte ha parlato vis a vis col suo portiere, agiva nell'ombra, senza fare proclami e senza mettere i manifesti, per cercare una soluzione che mettesse d'accordo tutti, società, allenatore, giocatore e tifosi.