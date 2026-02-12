ufficiale il Bournemouth ha riscattato Alex Jimenez

vedi letture

Attraverso il suo sito ufficiale, il Bournemouth ha annunciato di aver riscattato dal Milan Alex Jimenez che quindi ora è un giocatore di proprietà del club inglese: "L'AFC Bournemouth può confermare che Alex Jiménez è stato trasferito definitivamente al club, avendo raggiunto la soglia di presenze richiesta per attivare la clausola di trasferimento dopo un prestito iniziale. Il ventenne, che si è unito ai Cherries prima dell'inizio della stagione in corso, ha già preso parte a più della metà delle partite ufficiali del club, innescando i termini che assicurano il suo futuro fino al 2031 sulla costa meridionale.

Arrivato dal Milan e cresciuto nella prestigiosa accademia del Real Madrid, Jiménez ha lasciato un segno profondo durante la sua permanenza al Vitality Stadium, diventando una presenza fissa e ottenendo riconoscimenti ogni settimana. Il terzino ha vinto il premio di Giocatore del mese di dicembre del club, aggiudicandosi anche il premio di Uomo partita di Sky Sports nel pareggio per 1-1 con il Brighton il mese scorso. Con 22 presenze in tutte le competizioni e il suo primo gol in Premier League contro il Liverpool, Jiménez ha fatto una bella impressione con la maglia rossonera".

Queste le parole di Tiago Pinto, president of football operations del Bournemouth: "Alex è un giovane talento che ha già dimostrato la sua energia e il suo impegno nei confronti della squadra durante questi primi mesi con il club. Ha un pedigree incredibile, essendo cresciuto sia nel Real Madrid che nel Milan. Siamo lieti di averlo come parte del nostro progetto, iniziato la scorsa estate e che ora prosegue dopo l'attivazione dell'obbligo".

Lo spagnolo continuerà a vestire la maglia numero 20 del Bournemouth.