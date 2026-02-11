Milan, l'interesse per Vlahovic c'è. Ma lui non ha ancora deciso il suo futuro

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così del mercato in entrata in attacco del Milan e soprattutto di Dusan Vlahovic:

"Su Vlahovic, posto che la Juventus di oggi è diversa dalle due Juventus che ho vissuto io, perchè io ho vissuto una prima Juve che era quella ultimo periodo di Agnelli con Cherubini quindi con una dirigenza completamente diversa, poi ho vissuto l'anno dopo con Giuntoli che era la novità, con Allegri sempre allenatore che però si sapeva che non sarebbe rimasto a lungo. Questa Juve è diversa quindi non posso permettermi di dire io so, però Vlahovic me lo ricordo bene. Secondo me lui non ha deciso, si è preso anche del tempo. È chiaro che difficilmente può puntare allo stipendio che ha lui alla Juve, 12 milioni netti difficilmente li prenderà. Però è chiaro che non ha una fretta smodata e non accetta la prima offerta che arriva, valuta più cose. Se la squadra sarà in Champions, la progettualità e il paese. Secondo me vuole rimanere nei primi 5 campionati europei. Il Milan è un interesse che secondo me c'è però sai quando un giocatore è a zero possono sempre cambiare gli scenari. Il Barcellona se entrasse seriamente sarebbe un ostacolo per il Milan"