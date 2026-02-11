Jimenez sarà riscattato dal Bournemouth, ma parla già del sogno Real Madrid

Alex Jimenez, calciatore del Bournemouth in prestito dal Milan, si è così espresso al Mundo Deportivo: “In Italia è decisamente più basso il ritmo perché si gioca un calcio molto più tattico rispetto alla Premier. Qui è molto più fisico, un continuo ‘vieni e vai’, e devi essere preparatissimo atleticamente. Per le mie caratteristiche mi sento più a mio agio e mi si addice di più il calcio inglese. Sentivo che al Milan non avrei avuto i minuti che desideravo per questa stagione ed è nata questa possibilità. L’ho vista come un’opportunità e credo di starla sfruttando bene. Real Madrid? Io ora sono concentrato sul Bournemouth e su questa stagione, ma tornare sarebbe un sogno perché sono cresciuto lì ed è la casa che mi ha insegnato a essere quello che sono oggi“.

I DETTAGLI SUL RISCATTO DI ALEX JIMENEZ

Senza nessuna sorpresa il Bournemouth ha riscattato Alex Jimenez dal Milan, con l'obbiligo di riscatto che è stato attivato come previsto. A riportarlo è Fabrizio Romano, con il giornalista che specifica anche le cifre: 19.5 milioni di euro di base fissa, 5,3 milioni di bonus e un contratto di 5 anni e mezzo al calciatore. La parte fissa sarà spartita tra Milan e Real Madrid, con il club spagnolo che si era garantito il 50% su una futura rivendita.