Il Milan si sfrega le mani, CorSport: "Prestiti e riscatti, tesoro da 108 milioni"

Il calciomercato invernale si è appena concluso ma le discussioni e le valutazioni in ottica trattative non si fermano mai. Questa seconda parte di stagione, anzi, sarà decisiva per capire quale sarà il destino dei diversi calciatori del Milan in prestito e vincolati da un possibile diritto o obbligo di riscatto. Questa mattina è il Corriere dello Sport a fare il punto in questo senso e a sottolineare che se dovessero essere esercitate tutte le varie opzioni di acquisto, la dirigenza milanista avrebbe la possibilità di poter contare su un piccolo tesoro da reinvestire.

Il titolo del Corriere dello Sport recita così: "Diavolo va a 100. Prestiti e riscatti, tesoro da 108 milioni". Nel sottotitolo si entra nel merito della questione e viene aggiunto: "C'è un plotone di giocatori in giro che possono garantire ai rossoneri un cash considerevole da reinvestire sul mercato della prossima estate: ecco la strategia già studiata dal Milan". Quasi sicuri sono già i riscatti di Jimenez (12 milioni circa) e Morata (15 milioni); molti altri giocatori come Colombo o Terracciano dipendono dall'esito delle stagioni delle squadre in cui stanno giocando in prestito.