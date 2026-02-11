Rafa a disposizione, la Gazzetta: "Leao cerca la lode"

Dopodomani, finalmente, rivedremo in campo il Milan dopo una pausa che è durata praticamente dieci giorni e che ha visto i rossoneri fermi ai box nell'ultimo weekend di campionato causa Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici invernali a San Siro. I rossoneri scenderanno in campo a Pisa e in questi giorni hanno avuto la possibilità di lavorare sui recuperi di quei giocatori che non erano al 100% della loro condizione. Tra questi ovviamente anche Rafael Leao, rimasto in panchina nell'ultima gara di Bologna perché non stava ancora bene causa i problemi di pubalgia.

Oggi il numero 10 portoghese è protagonista del pezzo della Gazzetta dello Sport che lo indica come recuperato per Pisa e pronto a essere nuovamente decisivo. Scrive e titola la rosea: "Leao cerca la lode. È di nuovo carico, Max gli affida il Milan per il 30° gol vittoria". Nel sottotitolo viene ampliato il discorso relativo a questo dato statistico: "Il portoghese è riposato e sarà titolare contro il Pisa. In 29 occasioni le sue reti hanno portato al successo".