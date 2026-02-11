Oggi e domani la scelta su Pulisic, la Gazzetta: "Dentro o fuori, si decide"
Anche ieri Christian Pulisic è stato costretto a svolgere un allenamento a parte rispetto al gruppo, come successo nei giorni precedenti. Il calciatore americano, va ricordato, ha saltato l'ultima gara ufficiale del Milan, otto giorni fa a Bologna, a causa di una borsite all'ileopsoas. In questi giorni di pausa lo statunitense ha lavorato sulla via del recupero, che procede positivamente, ma ancora non è stato aggregato nuovamente al resto della squadra: rimane dunque in dubbio per la gara di Pisa di domani.
A confermarlo è anche la Gazzetta dello Sport questa mattina che titola e precisa così: "Pulisic, dentro o fuori: si decide". Secondo quanto viene riportato dalla rosea, oggi Pulisic è atteso al rientro in gruppo: se effettivamente dovesse essere confermata questa indiscrezione, aumenterebbero le possibilità di vedere il numero 11 rossonero almeno in panchina domani sera in Toscana. Se invece il rientro avvenisse domani, le percentuali di convocazione scenderebbero drasticamente.
