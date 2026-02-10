Fiducia Rafa, la Gazzetta conferma: "Leao in ripresa: Pisa nel mirino"

Nell'ultima partita giocata dal Milan, ormai una settimana fa in casa del Bologna, non è sceso in campo Rafael Leao, nonostante fosse stato convocato da Massimiliano Allegri. La motivazione è ormai nota: il portoghese non è ancora al 100% dopo i diversi problemi fisici di natura muscolare patiti in questa stagione. Per questo la pausa forzata dalla Cerimonia dei Giochi Olimpici Invernali si è dimostrata provvidenziale: in questi giorni il portoghese ha lavorato a parte per recuperare, ieri è rientrato in gruppo come riportato da MilanNews.it.

Oggi anche la Gazzetta dello Sport conferma questa notizia e scrive così sul numero 10 milanista: "Leao in ripresa: Pisa nel mirino". Le buone notizie arrivano anche dagli altri assenti illustri, come viene poi riportato nel sottotitolo della notizia dalla rosea: "Tutto ok per Rafa. Pulisic è atteso in gruppo: valuterà Allegri. Saelemaekers contro il Como". Dunque sia Leao che Pulisic potrebbero rivedersi già venerdì sera in Toscana, il belga invece è più probabile che rientri contro il Como.