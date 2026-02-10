Anche Pulisic sulla via del ritorno, Tuttosport titola: "A Pisa va in panchina"

I giorni di riposo obbligati dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, hanno portato i loro frutti per il Milan. Come riportato anche da MilanNews.it ieri pomeriggio, nella giornata di ieri il tecnico Massimiliano Allegri e il suo staff hanno avuto ottime indicazioni in merito ai tre assenti illustri dell'ultima gara contro il Bologna: non c'erano Leao (in panchina) e nemmeno Saelmaekers o Pulisic (nemmeno convocati per infortunio). Per il Pisa dovrebbero rientrare almeno due.

Secondo quanto scrive il Tuttosport, nonostante Pulisic abbia lavorato ancora a parte nella sessione di allenamento di ieri, l'americano è in linea per rientrare nella gara di venerdì sera in Toscana: "Pulisic ok, a Pisa va in panchina". L'americano dovrebbe rientrare in gruppo tra oggi e domani. Chi invece è già rientrato a lavorare con i compagni è Rafael Leao che sarà regolarmente a disposizione. Bisognerà verosimilmente aspettare ancora un po' per rivedere Alexis Saelemaekers che comunque sta meglio e potrebbe essere di nuovo a disposizione contro il Como.