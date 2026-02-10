Il QS scalda l'atmosfera di San Siro: "Un mese di febbre da derby"

Quello di febbraio sarà probabilmente un mese molto importante nell'economia della stagione di Milan e Inter, anche perchè il suo culmine si avrà proprio nel derby tra le due squadre che si giocherà nel weekend dell'8 marzo: manca proprio un mese a questo appuntamento e San Siro, che tornerà protagonista calcistico nel fine settimana, avrà modo di scaldarsi con le partite che separano rossoneri e nerazzurri dalla stracittadina che quest'anno potrebbe essere decisiva per lo Scudetto.

Il QS questa mattina parla proprio dei numeri che San Siro è pronto a far registrare in questo mese, che sia milanista o interista non fa differenza. Il titolo del quotidiano sportivo recita così: "Meazza, un mese di febbre da derby. Record di incassi per Inter e Milan". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Serie di pienoni a San Siro da qui all'8 marzo, quando le due squadre della Madonnina si affronteranno". Il Milan ospiterà Como e Parma, mentre l'Inter giocherà contro Juventus, Bodo Glimt e Genoa.