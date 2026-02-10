Mercato Milan, il CorSport: "Gila rimane il favorito per la difesa"

Il calciomercato non finisce mai, questo detto vale ancora di più alla chiusura del mercato invernale di gennaio dopo il quale ci si può mettere in contatto anche con i giocatori in scadenza o comunque andare a individuare obiettivi papabili per la fase estiva in vista di migliorare la rosa a disposizione. È il caso del Milan che, nell'ultimo mese, ha deciso di non affondare su un difensore ma comunque pensa di muoversi in tal senso nel corso del mercato estivo.

Il Corriere dello Sport riporta in auge questa mattina, in ottica rossonera, un nome che già era stato accostato in diverse occasioni nel mese di gennaio - e anche prima - alla squadra milanista: quello di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio. Il titolo del quotidiano recita così: "Gila rimane il favorito per la difesa". Secondo quanto viene raccontato, da via Aldo Rossi lavorano da alcune settimane a fari spenti sul centrale biancoceleste che scade nel 2027 e che non ha intenzione di rinnovare: la dirigenza milanista si muove fin da ora per anticipare la concorrenza.