Kean è una tentazione per il Diavolo, Tuttosport: "Il Milan lo spia"
Torna prepotentemente di moda il nome di Moise Kean per il futuro dell'attacco del Milan. L'attaccante della Fiorentina che, in questa stagione, sta vivendo un'annata di squadra e a livello personale poco felice, potrebbe essere uno degli obiettivi su cui la dirigenza milanista proverà a muoversi in estate: a suo vantaggio il fatto di essere molto conosciuto e stimato come calciatore da Massimiliano Allegri che, di fatto, lo ha lanciato e lo ha fatto crescere in diverse stagioni alla Juventus.
L'indiscrezione di calciomercato è alimentata questa mattina da Tuttosport che racconta di come il Milan abbia mandato un suo osservatore a Firenze nel corso dell'ultima gara che i Viola hanno pareggiato 2-2 col Torino. Il titolo del pezzo recita così: "Operazione Kean, il Milan lo spia". Nell'occhiello si legge: "Il club vuole aprire una trattativa con la Fiorentina". Quindi il sottotitolo entra maggiormente nel dettaglio: "Un emissario al Franchi ha visto il bomber. Quella maxi clausola da 62 milioni. Il piano rossonero". Il Milan, secondo quanto viene riportato, cercherà di andare oltre la clausola e tratterà direttamente col club toscano che, ricordiamo, è in piena lotta retrocessione.
