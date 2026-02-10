Kean è una tentazione per il Diavolo, Tuttosport: "Il Milan lo spia"

vedi letture

Torna prepotentemente di moda il nome di Moise Kean per il futuro dell'attacco del Milan. L'attaccante della Fiorentina che, in questa stagione, sta vivendo un'annata di squadra e a livello personale poco felice, potrebbe essere uno degli obiettivi su cui la dirigenza milanista proverà a muoversi in estate: a suo vantaggio il fatto di essere molto conosciuto e stimato come calciatore da Massimiliano Allegri che, di fatto, lo ha lanciato e lo ha fatto crescere in diverse stagioni alla Juventus.

L'indiscrezione di calciomercato è alimentata questa mattina da Tuttosport che racconta di come il Milan abbia mandato un suo osservatore a Firenze nel corso dell'ultima gara che i Viola hanno pareggiato 2-2 col Torino. Il titolo del pezzo recita così: "Operazione Kean, il Milan lo spia". Nell'occhiello si legge: "Il club vuole aprire una trattativa con la Fiorentina". Quindi il sottotitolo entra maggiormente nel dettaglio: "Un emissario al Franchi ha visto il bomber. Quella maxi clausola da 62 milioni. Il piano rossonero". Il Milan, secondo quanto viene riportato, cercherà di andare oltre la clausola e tratterà direttamente col club toscano che, ricordiamo, è in piena lotta retrocessione.