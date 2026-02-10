Riscatto Fullkrug, il CorSport: "Ha 15 partite per lasciare il segno"

Ieri Niclas Fullkrug ha festeggiato il suo 33° compleanno, il primo in rossonero. L'obiettivo, per il centravanti tedesco arrivato nel mese di gennaio dal West Ham in prestito con diritto di riscatto, è fare in modo che non sia l'unico: anche l'anno prossimo il centravanti vuole festeggiare con la maglia del Diavolo addosso, perché vorrebbe dire che il Milan avrebbe operato il riscatto sul giocatore, fissato sui 5 milioni di euro come da accordi tra il club milanista e quello londinese.

Oggi il Corriere dello Sport parla proprio di questo aspetto, considerando che Fullkrug ha avuto un ottimo impatto nell'universo rossonero. Scrive il quotidiano: "Un Full da Diavolo. Fullkrug ha 15 partite per lasciare il segno e meritarsi il riscatto". Nell'occhiello scrive: "Arrivato in prestito con diritto fissato a 5 milioni: il club ha apprezzato il suo impegno e il suo entusiasmo. Deciderà a giugno". Come detto, dalla sua c'è già l'ottimo impatto nello spogliatoio rossonero e alcune buone prestazioni.