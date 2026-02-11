Ballottaggio Rafa-Niclas, Tuttosport: "Fullkrug, insidia Leao"

La buona notizia che Massimiliano Allegri si porta con sè dopo questi giorni di pausa è che Rafael Leao è un giocatore recuperato. Ancora non è chiaro se la condizione fisica del portoghese è al suo picco ma sicuramente le cose sono migliori di otto giorni fa, quando il numero 10 rossonero è rimasto in panchina per tutta la durata della gara in casa del Bologna, vinta 0-3. Da due giorni Rafa si allena in gruppo regolarmente ed è per questo motivo che si candida anche a una maglia da titolare contro il Pisa.

A fornire l'indiscrezione di formazione è Tuttosport che oggi mette a confronto il talento portoghese con Niclas Fullkrug che, in assenza di Rafa sarebbe stato titolare con Nkunku. Scrive il quotidiano con base a Torino: "Fullkrug, insidia Leao". Nel sottotitolo viene confermata la notizia e vengono aggiunti dettagli sugli altri calciatori da recuperare: "Il portoghese con Nkunku: si può. Saelemaekers è dura: test Pulisic". L'americano ancora qualche chance di convocazione ce l'ha: difficile per il belga che potrebbe tornare mercoledì prossimo col Como.