Ballottaggio Rafa-Niclas, Tuttosport: "Fullkrug, insidia Leao"
La buona notizia che Massimiliano Allegri si porta con sè dopo questi giorni di pausa è che Rafael Leao è un giocatore recuperato. Ancora non è chiaro se la condizione fisica del portoghese è al suo picco ma sicuramente le cose sono migliori di otto giorni fa, quando il numero 10 rossonero è rimasto in panchina per tutta la durata della gara in casa del Bologna, vinta 0-3. Da due giorni Rafa si allena in gruppo regolarmente ed è per questo motivo che si candida anche a una maglia da titolare contro il Pisa.
A fornire l'indiscrezione di formazione è Tuttosport che oggi mette a confronto il talento portoghese con Niclas Fullkrug che, in assenza di Rafa sarebbe stato titolare con Nkunku. Scrive il quotidiano con base a Torino: "Fullkrug, insidia Leao". Nel sottotitolo viene confermata la notizia e vengono aggiunti dettagli sugli altri calciatori da recuperare: "Il portoghese con Nkunku: si può. Saelemaekers è dura: test Pulisic". L'americano ancora qualche chance di convocazione ce l'ha: difficile per il belga che potrebbe tornare mercoledì prossimo col Como.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan