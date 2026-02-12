Vlahovic per ora non ha voluto dar seguito alle richieste per firmare a zero con altri club, rimandando ogni scelta all'estate

Giovanni Albanese, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Dusan Vlahovic: "Vlahovic avrà a disposizione tre mesi per provare a tenersi stretta la Juve. Il suo contratto scade al 30 giugno, ma il calciatore per adesso non ha voluto dar seguito alle richieste di disponibilità per firmare a zero con altri club, rimandando ogni scelta all'estate. Nel frattempo il club avrà modo di vederlo ancora un po' in mano al neo allenatore e - visti i precedenti con McKennie e altri che si sono ritrovati a sorpresa a essere di nuovo protagonisti - è bene non escludere che Spalletti riesca a riposizionare pure Vlahovic nei piani del futuro. Anche perché il feeling fra i due è forte e le caratteristiche del giocatore sono quelle che mancano in questa fase al sistema di gioco spallettiano.

Non esiste al momento una trattativa fra Vlahovic e la Juve e non è detto che ci sarà da qui alla fine del rapporto. È evidente però che il club sia rimasto alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche del serbo per tutto gennaio e il ritorno del giocatore tra i disponibili vada a garantire una soluzione alle esigenze per fine stagione. Le valutazioni sul futuro si faranno a giochi fermi: Vlahovic al momento non ha ricevuto offerte che lo attraggono; il club potrebbe anche trattenerlo con una riduzione dell'ingaggio ed eventualmente con un contratto breve, in modo da fare investimenti più significativi in altri reparti. La posizione di Dusan: vuole vincere e questa nuova Juve lo stimola tanto".