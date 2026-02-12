Secondo Fabrizio Romano, Vlahovic va ancora tenuto accostato al Milan

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Dusan Vlahovic: "In passato si è parlato di tante cose. Di una firma con il Barcellona, poi con il Milan. Io vi posso assicurare che ancora non ha firmato con nessuno. Ve lo garantisco. Ad oggi Vlahvoci non ha accordi con nessuno. Ottolini non ha ancora chiuso al possibile rinnovo come detto nel prepartita contro la Lazio. Ad oggi il discorso però è in stand by, poi vedremo. Il Barcellona dei contatti li ha avuti, come anche il Bayern Monaco. Per quanto i riguarda i blaugrana però dipende da cosa accadrà con Lewandoski. Il Bayern cerca un vice Kane, però oggi sono fermi a chiamate fatte a novembre e non ci sono stati nuovi contatti. Va comunque mantenuto anche in orbita Milan. Un'opportunità evidente e che va tenuto accostato al Milan. Firma imminenti ancora no, è un gioco a incastri".

LE ULTIME DALLA GAZZETTA

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così del mercato in entrata in attacco del Milan e soprattutto di Dusan Vlahovic:

"Su Vlahovic, posto che la Juventus di oggi è diversa dalle due Juventus che ho vissuto io, perchè io ho vissuto una prima Juve che era quella ultimo periodo di Agnelli con Cherubini quindi con una dirigenza completamente diversa, poi ho vissuto l'anno dopo con Giuntoli che era la novità, con Allegri sempre allenatore che però si sapeva che non sarebbe rimasto a lungo. Questa Juve è diversa quindi non posso permettermi di dire io so, però Vlahovic me lo ricordo bene. Secondo me lui non ha deciso, si è preso anche del tempo. È chiaro che difficilmente può puntare allo stipendio che ha lui alla Juve, 12 milioni netti difficilmente li prenderà. Però è chiaro che non ha una fretta smodata e non accetta la prima offerta che arriva, valuta più cose. Se la squadra sarà in Champions, la progettualità e il paese. Secondo me vuole rimanere nei primi 5 campionati europei. Il Milan è un interesse che secondo me c'è però sai quando un giocatore è a zero possono sempre cambiare gli scenari. Il Barcellona se entrasse seriamente sarebbe un ostacolo per il Milan"