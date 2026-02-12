Dalla Germania: anche il Milan sul talento Potulski. Ma c'è tanta concorrenza

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, Milan, Inter e Como hanno già raccolto informazioni su Kacper Potulski, talento classe 2007 che compirà 19 anni a ottobre, del Mainz. La concorrenza per il difensore centrale, peròm non manca, visto che in Inghilterra si sono già mossi Brighton, Brentford e Chelsea, che potrebbe anche girarlo in prestito allo Strasburgo per farlo crescere e maturare.

CHI È POTULSKI

Potulski è il classico identikit da prelevare, gestire con cura nello sviluppo per inserirlo sempre con maggiore continuità, in proiezione a farlo diventare titolare in prima squadra. polacco classe 2007 di 1,95 m del Magonza. Diciotto anni, polacco, cresciuto nell'Academy del Lechia Gdansk a nord della sua patria, il giocatore ha colpito nel percorso di crescita per predominanza fisica e doti nei contrasti aerei.

Dal 2021 Potulski piomba al Legia Varsavia, finché nell'estate del 2023 il Magonza appunto lo acquista sfruttando il contratto in giovane età per trascinarlo in Germania nella selezione U17. Un boom vero e proprio, l'esordio in Conference League e il record di giocatore polacco più giovane polacco a debuttare in Bundesliga nella sconfitta pesante per 4-0 subita contro il Friburgo. Al momento in stagione vanta 18 presenze, con gol e assist suddivisi nel massimo campionato tedesco e in Europa. E guardandolo da vicino, con la lente d'ingrandimento, i duelli vinti (4.9) del ragazzo di 18 anni a partita sono promettenti, con 8.7 recuperi in media ogni gara.