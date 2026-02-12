Gozzini: "La Premier potrà riempire le casse del Milan di altri 24 milioni"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Samuel Chukwueze: "La ricca Premier potrà riempire le casse rossonere di altri 24 milioni se nella seconda parte di campionato Samu confermerà il buon rendimento. Tre gol e quattro assist nonostante una stagione condizionata da qualche acciacco fisico e che lo ha visto impegnato a lungo in Coppa d’Africa (terzo con la Nigeria), costringendolo a saltare sei partite di Premier. Dal ritorno in Inghilterra ha giocato altre tre volte, due dall’inizio contro United ed Everton. Chukwueze può oggi considerarsi un titolare della squadra e il Milan confidare che il Fulham, decimo in campionato, scelga di esercitare l’opzione di riscatto. Ci sono alte probabilità".

LE CIFRE

Il Milan può sorridere sul fronte economico: grazie ai giocatori attualmente in prestito, nella prossima finestra di mercato la società rossonera potrebbe incassare circa 70 milioni di euro dai riscatti da parte di altri club. La cifra rappresenta una boccata d'ossigeno importante in vista della prossima stagione, con plusvalenze già in vista legate ad accordi pre-impostati.

Riscatti in vista: cifre e obiettivi

L'ultimo introito in arrivo riguarda Alex Jimenez: l'esterno, in prestito al Bournemouth, ha raggiunto il 50% delle presenze facendo di conseguenza scattare l'obbligo di riscatto che porta nelle casse milaniste circa metà dei 20 milioni di euro concordati con il Real Madrid, che godeva di una clausola del 50% sulla futura vendita dell'esterno spagnolo.

Un'altra operazione potenzialmente molto proficua è quella di Samuel Chukwueze, che potrebbe essere riscattato dal Fulham per una cifra intorno ai 30 milioni di euro nonostante un avvio di stagione piuttosto complicato, tra periodo di ambientamento e qualche infortunio.