Mundo Deportivo - Cinque club pronti a trattare per Lewandowski: c'è anche il Milan
MilanNews.it
Il tema mercato resta sempre di grande attualità, anche se in questo caso parliamo di un'ipotetica trattativa per l'estate. Il nome è quello di Robert Lewandowski, oggi in forza al Barcellona. L'attaccante polacco però, secondo il quotidiano spagnolo "El Mundo Deportivo" Starebbe valutando seriamento il proprio addio in estate.
Infatti, Lewandowski non prenderà una decisione sul suo futuro prima di aprile. Sul tavolo avrebbe 5 offerte: Chicago Fire, Milan, Atletico Madrid, Fenerbahce e una dal campionato arabo. L'attaccante però darà priorità a un'eventuale proposta del Barcellona, in caso ci dovesse essere.
