Dall'Inghilterra: sirene inglesi per Pulisic, sondaggi di Tottenham, Arsenal, Liverpool e United

Sirene inglesi per Christian Pulisic: secondo quanto riferisce Team Talk in Inghilterra, infatti, alcuni club inglesi avrebbero fatto dei sondaggi per capire il futuro dell'attaccante americano che, nonostante se ne parli da tempo, per ora non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan che scade nel 2027. Il Diavolo ha un'opzione per il prolungamento per un altro anno e per questo in via Aldo Rossi non hanno fretta.

La squadra inglese più interessata a lui è il Tottenham, che ad oggi sembra essere la pretendente più convinta perchè vedono in Pulisic un profilo pronto, versatile e decisivo. Ci sono stati poi dei sondaggi esplorativi anche da parte di Arsenal, Liverpool e Manchester United, ma in Inghilterra danno gli Spurs in pole position.