Mercato Milan, Moretto: "Rossoneri interessati al giovane talento del Real Madrid Víctor Valdepeñas"

vedi letture

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di trattative è intervenuto così sul proprio canale Youtube, spiegando quelle che potrebbero essere le nuove idee di mercato del Milan:

"Nato e cresciuto nel Real Madrid, gioca nel Madrid Castilla ha ma già debuttato col Madrid squadra A, il Real. Parliamo di Víctor Valdepeñas, difensore centrale, mancino e all'occorrenza anche terzino. E' uno dei prospetti più interessanti e forti del calcio spagnolo, un classe 2006. Tra l'altro è gestito dagli agenti di Mario Gila, altro difensore associato in orbita Milan. Così, il Milan pensa al giovane Valdepeñas, c'è un forte interesse, anche perchè il ragazzo accetterebbe un'esperienza lontano da Madrid. Occhio a questo nome perchè il Milan lo sta osservando da molto vicino..".