Milan, interesse per Gerard Martin del Barcellona

Il Barcellona non esclude una cessione importante nella prossima sessione estiva di mercato. Un’operazione di questo tipo potrebbe rivelarsi decisiva per rafforzare il reparto offensivo, in particolare nel ruolo di centravanti, e per liberare spazio nel monte ingaggi. L’idea del direttore sportivo è sacrificare un giocatore che non sia ritenuto intoccabile, e tra i nomi valutati c'è anche Gerard Martín.

Il difensore era vicino all’addio già la scorsa estate, ma alla fine la sua permanenza ha contribuito indirettamente alla partenza di Íñigo Martínez. Ora diversi club italiani hanno manifestato interesse. Secondo Thetouchline, il Milan sarebbe pronto a presentare un’offerta superiore ai 25 milioni di euro per il giovane talento blaugrana.

Gerard Martín ha trovato spazio con continuità in questa stagione, imponendosi soprattutto come centrale sinistro. Ed è proprio quel ruolo che il Milan intende rinforzare, puntando su investimenti mirati e su profili giovani e promettenti. Il difensore spagnolo risponde perfettamente a queste caratteristiche, anche se resta da capire se i contatti si concretizzeranno.

Martín ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2028, con una clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro. La scorsa estate il Wolverhampton aveva presentato un’offerta formale da circa 15 milioni, ma il giocatore rifiutò ogni trattativa. Anche l’Everton si fece avanti negli ultimi giorni di mercato, senza successo.

Il Milan continua a monitorare la situazione, mentre altri club potrebbero inserirsi. La situazione resta apertoa anche se la posizione del giocatore appare chiara: la sua priorità è rimanere in Spagna.