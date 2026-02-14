Adani: "Non fatevi ingannare, io di certo non lo faccio, dal risultato: un'altra volta, Allegri l'ha preparata bene"

Daniele Adani, opinionista, si è così espresso sui suoi canali social commentando Pisa-Milan: "Ragazzi, non fatevi ingannare - e io di certo non mi faccio ingannare - dal risultato e da come è maturato. Il Milan ha vinto con merito. Nell'analisi la chiave è valutare il merito. Lasciate stare se il gol della vittoria è stato segnato a cinque minuti dalla fine da quel fenomeno senza tempo di Luka Modric. Il Milan ha fatto una buona partita, non ha creato tanto, ma ha concesso una palla gol al Pisa - la parata di Maignan nel primo tempo era su un fuorigioco - che ha poi pareggiato su una disattenzione. È vero che i se e i ma non esistono, ma se Fullkrug segna quel rigore la partita finisce 0-4.

Secondo me, come solidità, mentalità, status, preparazione della gara, il Milan ha portato avanti ciò che di buono aveva fatto a Bologna. Chiaro che è una partita diversa: a Bologna c'era una profondità da attaccare, a Pisa da gestire lo scaglionamento delle linee difensive toscane, come variare il possesso palla e il ritmo. Quindi, un'altra volta, secondo me Allegri, l'ha preparata bene. Poi c'è stata una disattenzione. E poi, dal cielo, si è materializzato Modric dal cielo".