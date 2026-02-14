Como, Fabregas: "Dobbiamo provare a vincere noi e poi preparare il Milan"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - "Dobbiamo provare a vincere domani, per vincere la gara e poi preparare il Milan. Non dobbiamo pensare alle altre, dobbiamo concentrarci solo su di noi. Dipendiamo da noi": Cesc Fabregas, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in un turno di campionato caratterizzato dagli scontri diretti, chiede al suo Como di non lasciarsi distrarre e di vincere contro i viola senza farsi ingannare dalla classifica. "La Fiorentina è una grande squadra - spiega poi -. Capisco sia una sorpresa vederla là in classifica. Ma la linea tra vincere e perdere è sottile, la società ha investito tantissimo".

Fabregas fa quindi il punto della situazione sugli infortunati, "Sono tutti disponibili tranne Goldaniga e Diao", e sul calendario fitto. "E' difficile giudicare quando non si è chi organizza i calendari. Ma per le squadre non c'è una programmazione chiara, è molto disturbante e cambia tante cose. Oggi nel calcio 24 ore sono tante per un recupero fisico di un giocatore". (ANSA).