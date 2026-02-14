Vernazza: "Se Allegri lo volesse, queste partite le vincerebbe senza ansie né patemi, e la dimostrazione sta nel cambio di sistema che ha portato all'1-2"

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport al termine di Pisa-Milan: "Un “triangolone” aperto e chiuso da Modric, con la collaborazione di Ricci, ha salvato il Milan dall’ennesima beneficenza a una squadra dei bassifondi, nella fattispecie il Pisa, e gli ha permesso di riportarsi a meno cinque dall’Inter , oggi attesa dalla supersfida contro la Juve. Considerato che il Diavolo deve recuperare la partita contro il Como, mercoledì 18 febbraio a San Siro, questo successo in Toscana potrebbe avvicinarlo di molto alla capolista. Tutto è bene quel che finisce con una vittoria, però la serata dell’Arena Garibaldi offre uno spunto di riflessione importante.

Se Allegri lo volesse, queste partite le vincerebbe senza ansie né patemi, e la dimostrazione sta nel cambio di sistema che ha permesso al Milan di impossessarsi della scena. Sull’1-1, poco dopo il 75’, l’allenatore rossonero è passato al 4-3-3, con il tridente Pulisic-Füllkrug-Leao e con Tomori e Bartesaghi terzini di una difesa a quattro. Il Milan è diventato dominante come mai lo era stato fin lì, il Pisa è stato soffocato nella sua area, Modric ha realizzato il gol da tre punti. L ’imbattibilità è la cifra degli “allegriani”, che non perdono dalla prima giornata contro la Cremonese. Sono 23 i turni consecutivi di campionato senza sconfitte. Chi non cade mai è giocoforza candidato allo scudetto, e non può più nascondersi".