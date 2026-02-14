Serie A, la classifica aggiornata: il Como rallenta, la Fiorentina respira
Nella prima partita di un sabato scoppiettante, il Como ha perso in casa contro la Fiorentina per 1-2. Un risultato cruciale per i toscani che tengono il passo del Lecce quartultimo e si preparano al meglio in vista dello scontro diretto per la salvezza, interno alla regione, contro il Pisa di settimana prossima. Frena invece la formazione di Cesc Fabregas, a quattro giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan: l'Atalanta, con una vittoria sulla Lazio, potrebbe superare i Lariani al sesto posto.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 58
2. Milan 53
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 21*
19. Pisa 15*
20. Hellas Verona 15
Una gara in più*
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan