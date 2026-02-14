Nuovo stadio, il Milan è stato a Liverpool a visionare lo stadio dell'Everton

vedi letture

Dopo che negli scorsi mesi Milan e Inter hanno acquisito l'area di San Siro stadio per poter avviare nei prossimi mesi i lavori che porteranno alla costruzione del nuovo impianto milanese, in queste settimane i due club sono al lavoro per portare sul tavolo di Palazzo Marino il progetto definitivo che vorrebbero iniziare ad attuare entro tre o quattro mesi come viene riportato quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport nella sua versione online. In vista di questi lavori le due società cercano di portarsi avanti come possono.

È il caso del Milan che nei giorni scorsi ha mandato un gruppo di cinque persone a Liverpool a visitare il nuovo stadio dell'Everton a Liverpool, come riferito dalla Gazzetta che riporta la citazione del Times. Il team rossonero inviato in Inghilterra ha perlustrato l'Hill Dickinson Stadium, finito circa un anno fa e inaugurato in pianta stabile in questa stagione. Impianto da 53.000 spettatori costruito in acciaio e vetro. Ciò non vuol dire che il nuovo stadio di Milan e Inter assomiglierà a quello dell'Everton: si tratta semplicemente di un'operazione di studio da parte del club per raccogliere dati, elementi e sensazioni in vista della stesura del progetto milanese.