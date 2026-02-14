Fabregas arrabbiato con Morata: "Chi non vive con la provocazione faccia un altro sport"

Il Como ha perso 1-2 in casa contro la Fiorentina in una gara molto nervosa che è terminata con l'espulsione di Alvaro Morata nel recupero. Il centravanti spagnolo salterà così il recupero contro il Milan di mercoledì sera alle ore 18, in quello che sarebbe stato il suo ritorno da ex a San Siro. Il centravanti spagnolo è stato espulso per proteste accese e reiterate, un fatto che Cesc Fabregas non ha preso molto bene, almeno stando alle parole rilasciate a DAZN al termine della partita e riportate dai colleghi di TMW.

Su Morata.

"La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto molto di più. Non dobbiamo comunque trovare alibi e quello che fanno gli altri in campo non ci deve importare"

I prossimi match.

"Tra 62 ore giochiamo prima a San Siro e poi a Torino e questa è una buona cosa per guardare avanti dopo questa partita".