Guidi: "Il Milan non incanta ma vince, esorcizzando il tabù delle neopromosse. Ora si attende Inter-Juve"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Pisa-Milan: "Non incanta ma vince, esorcizzando il tabù delle neopromosse e portandosi momentaneamente a -5 dall’Inter capolista. Il Milan supera 2-1 il Pisa nel segno di Luka Modric, che con la classe e la caparbietà del campione indirizza la partita nel finale, quando i toscani pregustavano l’idea di strappare, come all’andata a San Siro, un punto insperato. Prima e dopo, però, il Diavolo ha penato eccome. D’altronde, nei tre precedenti contro le squadre arrivate in Serie A in estate, i rossoneri non avevano mai vinto.

Ecco il Modric show: Luka porta palla dalla trequarti, serve Ricci in area, chiede il triangolo e beffa Nicolas con un tocco sotto d’esterno. La classica giocata del campione che toglie le castagne dal fuoco. Il Pisa tenta il tutto per tutto con Leris, Piccinini e Durosinmi e le emozioni non finiscono qui: in pieno recupero, Rabiot viene espulso (primo giallo per gioco scorretto, avrebbe saltato comunque il Como perché diffidato). Il Milan tiene comunque il 2-1 fino al triplice fischio di Fabbri e ora attende la sfida dell’Inter con la Juventus per capire con quanto distacco si presenterà mercoledì nel recupero contro il Como a San Siro".