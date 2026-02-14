Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta rientra in corsa per l'Europa

Oggi alle 20:23News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo Lazio-Atalanta 0-2:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 58
2. Milan 53
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Atalanta 42*
7. Como 41*
8. Lazio 33*
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 21*
19. Pisa 15*
20. Hellas Verona 15

Una gara in più*