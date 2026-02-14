Incredibile in Inter-Juve! Bastoni simula da ammonito ma l'arbitro espelle Kalulu!

di Redazione MilanNews

Episodio clamoroso in Inter-Juventus. Bastoni, già ammonito, parte in contropiede dalla propria trequarti a campo aperto. Kalulu va per contrastarlo ma, perso il tempo, si sposta e non tocca il giocatore dell'Inter. Il nerazzurro invece si tuffa simulando e inganna La Penna, che fischia fallo contro la Juventus ed espelle Kalulu per doppia ammonizione.

Il VAR, non essendo una situazione da rosso diretto, non può intervenire. Errore grossolano dell'arbitro, indotto all'errore dalla brutta simulazione di Bastoni, che ha esultato per il cartellino rosso comminato all'avversario. Kalulu giustamente su tutte le furie, ma non si può più tornare indietro. Altro episodio arbitrale che sorride all'Inter in stagione.