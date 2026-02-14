Serie A, Lazio-Atalanta 0-2: Dea vittoriosa all'Olimpico

vedi letture

Lazio-Atalanta finisce 0-2 tra polemiche e nervosismo dei padroni di casa, ma la Dea ha meritato i tre punti con cui è uscita dall'Olimpico di Roma. Biancocelesti nervosi con l'arbitro per alcune decisioni borderline nel primo tempo riescono ad essere pericolosi con un tiro che Carnesecchi manda sul palo con un miracolo. La sbloccano i nerazzurri a fine primo tempo con un calcio di rigore realizzato da Ederson.

Ad inizio ripresa altre proteste della squadra di Sarri per un tocco di mano di Zappacosta in area di rigore: c'era effettivamente fallo, ma è tutto annullato per una posizione di offside di Noslin. E proprio quando la Lazio spingeva parecchio è arrivato il raddoppio degli ospiti con un tiro a giro da fuori di Zalewski: l'ex romanista ha esultato parecchio prima di uscire tra i fischi. Nel finale forcing della Lazio ma Carnesecchi abbassa la saracinesca: finisce 0-2.