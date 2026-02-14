Athekame vede Pisa e si scatena: gol all'andata, assist al ritorno

Nella vittoria, dura e ostica, in casa del Pisa per 1-2, arrivata grazie a una giocata da campione di Luka Modric nel finale, si è visto per la seconda volta da titolare Zachary Athekame, terzino svizzero arrivato dallo Young Boys nel corso dell'ultima estate. Altra buona prova del giocatore elvetico dopo la trasferta di Bologna: in occasione del gol del vantaggio di Loftus-Cheek, il cioccolatino per la testa dell'inglese lo ha messo proprio Athekame con il primo assist della sua stagione.

Un giocatore che vede il Pisa e si esalta: nella gara dell'andata, infatti, Athekame era stato protagonista con un gran gol da fuori area che evitò la sconfitta al Diavolo nei minuti finali, in quello che fu e attualmente rimane l'unico gol dello svizzero con la maglia del Milan.

PISA-MILAN (1-2): LA SINTESI DELLA PARTITA

Il Milan di Allegri espugna la Cetilar Arena battendo il Pisa 2-1 nell'anticipo del 25° turno di Serie A: vittoria importantissima per mister Allegri, che sfata il tabù nerazzurro e anche quello con le piccole.

Dopo un primo tempo controllato e chiuso in vantaggio grazie al colpo di testa di Loftus-Cheek su cross di Athekame, i rossoneri hanno gestito a lungo il possesso senza però riuscire a chiudere i conti. Il Pisa, compatto e pronto a ripartire soprattutto con Tramoni in profondità, aveva già dato segnali di vitalità, ma l’episodio del 39’ aveva premiato la maggiore qualità ospite.

Nella ripresa il Diavolo parte forte, trova un gol annullato con Rabiot e soprattutto spreca l’occasione del raddoppio con Fullkrug, che al 56’ si fa ipnotizzare da Nicolas dal dischetto colpendo il palo esterno. L’errore del tedesco riapre emotivamente la partita e il Pisa ne approfitta al 71’: dopo una respinta corta di Gabbia, Felipe Loyola è il più rapido di tutti e firma l’1-1 sotto porta. La squadra di Hiljemark prende coraggio, mentre Allegri cambia volto ai suoi inserendo Leao, Ricci e Pulisic per aumentare peso offensivo e qualità nell’uno contro uno. La mossa paga nel finale. All’85’ Modric dialoga nello stretto, riceve il triangolo e davanti a Nicolas non sbaglia, siglando il 2-1 con una giocata da fuoriclasse. Nel recupero il Milan gestisce con esperienza, Allegri copre inserendo De Winter e i rossoneri portano a casa tre punti pesanti al termine di una sfida più complicata di quanto il primo tempo avesse lasciato intendere. Classifica accorciata, l'Inter adesso è a +5.