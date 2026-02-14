Il Como perde contro la Fiorentina: Morata, espulso, salterà il Milan
Il Como cade a quattro giorni dall'impegno contro il Milan, recupero della ventiquattresima giornata di campionato di Serie A Enilive che si disputerà mercoledì alle ore 20.45 a San Siro. La formazione lariana, reduce dalla qualificazione in semifinale in Coppa Italia contro il Napoli ai rigori, ha perso in casa contro la Fiorentina per 1-2, al termine di una partita molto tesa e con tantissime polemiche che alla fine di tutto ha premiato la formazione toscana che ottiene tre punti cruciali in chiave salvezza.
Doppio vantaggio toscano tra primo e secondo tempo, con le reti di Nicolò Fagioli e Moise Kean su calcio di rigore. Nella seconda metà della ripresa l'autogol di Fabiano Parisi riaccende le speranze lariane che però si scontrano con il muro viola e con il nervosismo: espulso Alvaro Morata che salterà il ritorno a San Siro contro il Milan, così come espulsi anche Vanoli della Fiorentina e un collaboratore tecnico di Fabregas. Mercoledì a San Siro si prennuncia una gara durissima...
SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE
VENERDÌ 13/02
ore 20.45, Pisa-Milan 1-2
SABATO 14/02
ore 15, Como-Fiorentina 1-2
ore 18, Lazio-Atalanta
ore 20.45, Inter-Juventus
DOMENICA 15/02
ore 12.30, Udinese-Sassuolo
ore 15, Parma-Hellas Verona
ore 15, Cremonese-Genoa
ore 18, Torino-Bologna
ore 20.45, Napoli-Roma
LUNEDÌ 16/02
ore 20.45, Cagliari-Lecce
