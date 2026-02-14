Rabiot punge sui social: posta la foto del rigore di Fullkrug con due possibili irregolarità dei pisani

Ancora deluso e ribolette per l'ingiusta espulsione subita, Adrien Rabiot, nella notte di rientro da Pisa, ha postato sulle storie Instagram l'istantanea del calcio di rigore sbagliato da Fullkrug, nella quale si notano due presunte irregolarità: Canestrelli, difensori dei toscani, è già ampiamente in area di rigore prima che il tedesco colpisca il pallone e Nicolas, portiere dei padroni di casa, non ha almeno un piede sulla linea di porta.

Due precisazioni dal regolamento.

Per quanto riguarda la prima presunta irregolarità, cioè l'ingresso anticipato di un difendente in area, il VAR può intervenire facendo ribattere il rigore solo solo se chi invade va sulla eventuale ribattuta del portiere o ha un impatto sul giocatore che sta calciando. I

l fatto che Nicolas non abbia almeno un piede sulla linea di porta, poi, non è punibile. Almeno in questa circostanza. Il rigore sarebbe, infatti, da ripetere (in caso di rete non segnata) in caso di tiro parato; in caso di tiro non parato, come nella fattispecie di Fullkrug che ha preso il palo, si fa ripetere solo se c'è un chiaro impatto su colui che calcia.

RABIOT SALTA IL COMO

Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan di ieri, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell'area ed è stato ammonito dall'arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso per doppia ammonizine. Per regolamento, salterà la sfida di mercoledì contro il Como, poi tornerà col Parma con ancora la diffida sul groppone.