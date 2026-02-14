Il Giornale: "Fullkrug tradisce, Modric no. Il Milan continua l'inseguimento"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Fullkrug tradisce, Modric no. Il Milan continua l'inseguimento". Con tanta fatica, i rossoneri sono usciti ieri dallo stadio del Pisa con i tre punti in tasca grazie ad un gol all'85' di Luka Modric. In vantaggio a fine primo con una rete di Loftus-Cheek, il Diavolo avrebbe potuto quasi chiudere il match ad inizio ripresa, ma Fullkrug ha calciato fuori un rigore conquistato da Pavlovic. Un errore che sarebbe potuto costare caro (altri due punti contro i toscani) visto che qualche minuto dopo è arrivato il pari di Loyola. Ma per fortuna del Milan ecco nel finale il gol vittoria del campione croato che permette alla squadra di Max Allegri di continuare la rincorsa all'Inter.

Questo il tabellino di Pisa-Milan, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

PISA-MILAN 1-2

Marcatori: 39’ Loftus-Cheek, 71’ Loyola, 85’ Modric.

LE FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré (dal 87’ Leris), Aebischer (dal 57’ Akisanmiro), Loyola (dal 91’ Durosinmi), Angori; Tramoni (dal 57’ Iling-Junior), Stojilković; Moreo (dal 87’ Piccinini). A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola, Cuadrado, Højholt, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 77’ Pulisic), Fofana (dal 72’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (dal 72’ Leao), Nkunku (dal 46’ Fullkrug. Dal 90’ De Winter). A disp.: Pittarella, Terracciano, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 16’ Touré, 88’ Bartesaghi, 91’ e 92’ Rabiot.

Espulsi: 92’ Rabiot.

Note: Fullkrug rigore sbagliato 56’

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.