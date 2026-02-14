Il commento del club a Pisa-Milan: "La squadra di Allegri conferma di avere la giusta mentalità e la fame di vincere"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Pisa-Milan (1-2):

"Il Milan supera 2-1 il Pisa con il brivido, raccogliendo altri tre punti e proseguendo la striscia di risultati utili consecutivi. Partita ostica dalle due facce. Accesa nel primo tempo dal cross di Athekame e dal colpo di testa vincente di Loftus-Cheek, poi la baraonda del secondo tempo: il rigore fallito da Füllkrug riporta mentalmente in partita i toscani che strappano il momentaneo pari con Loyola, ma non fanno i conti con Luka Modrić. Il regista croato si prende la scena finale firmando il gol decisivo con tutta la sua personalità. La squadra di Allegri conferma così di avere la giusta mentalità e la fame di vincere, già mostrata nel 3-0 di Bologna.

Questa gara è stata sicuramente diversa, resa complicata dai padroni di casa ben messi in campo da Hilijemark e dagli episodi: dopo il penalty sbagliato da Füllkrug il contraccolpo poteva essere decisivo, ma il Milan reagisce con rabbia e qualità. Senza alcun dubbio da sottolineare la prova di Modrić, leader tecnico e autore della rete vittoria, ma menzione d'onore anche a un positivo Pavlović, incisivo negli inserimenti, come in occasione del rigore guadagnato, e attento in copertura. I rossoneri vincono una gara importante in un turno pieno di scontri diretti per le avversarie in classifica: restiamo secondi a 53 punti, in piena corsa Champions. Prossimo impegno che non tarda ad arrivare: mercoledì c'è il recupero della 24ª giornata contro il Como".