Secondo Marelli, è stato giusto annullare il gol di Rabiot: il motivo
Ad inizio ripresa l'arbitro Fabbri ha annullato un gran gol di Rabiot per un precedente tocco di braccio di Fullkrug. Questa l'analisi sull'episodio di Luca Marelli su DAZN:
: “Rete annullata a Rabiot per il precedente tocco di braccio destro di Fullkrug. Qui non si tratta del concetto di immediatezza perché la rete viene segnata da un altro giocatore ma va valutata la punibilità del braccio. Molto bravo Fabbri che vede il tocco del braccio, tocco evidente col braccio destro, punibile, che aumenta il volume corporeo. Senza questo tocco il pallone sarebbe molto probabilmente passato, corretto annullare la rete facendo prima finire l’azione. Il check è durato molto poco perché il tocco era molto evidente”.
