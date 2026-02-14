Gozzini: "Iniziata la partita, Allegri ha duellato verbalmente con Fofana. Lo stadio di Pisa lo ha fischiato"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport raccontando il match di Allegri a Pisa: "Non esistono notti serene nel campionato di Max: nemmeno nello stadio del Pisa, ultimo in classifica, con un Milan mai battuto nelle sfide in trasferta. Il successo facile di Bologna è stato l’eccezione che conferma la regola: tornato in Toscana il livornese Allegri è accolto dai fischi dei pisani alla lettura delle formazioni. Iniziata la partita deve duellare verbalmente con Fofana, restio a seguirne le indicazioni: per ripicca Max manda subito a scaldare Ricci. Anche se passato l’intervallo sarà Nkunku a restare negli spogliatoi.

Il Milan trova il vantaggio di Loftus-Cheek nel finale del primo tempo: per lui e lo stesso Fofana Allegri aveva predetto un bottino finale di coppia di dieci gol. Il conto, dopo la partita di ieri sera, è salito a quattro: tre per Loftus, uno per Fofana. Quando poi a inizio ripresa il Milan ha l’occasione per un comodo raddoppio ecco che Füllkrug, scelto come sostituto di Nkunku, con Leao e Pulisic in panchina, sbaglia l’errore concesso per il fallo su Pavlovic. Così, dal possibile 0-2, il Milan si ritrova rimontato dal pareggio di Loyola. Anche nelle notti più scure ci sono luci che ti guidano, e al Milan è successo con Luka Modric: gol vittoria a cinque minuti dalla fine".