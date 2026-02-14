Roma, Gasperini: "Dopo 24 giornate siamo lì, insieme a Juve e Napoli, con il Milan ancora visibile"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Indubbiamente con il Napoli e la Juve saranno due gare importanti, hanno un valore più alto, ma alla fine valgono sempre 3 punti. La quota Champions non varia molto da una stagione all'altra, quindi saranno gare importanti ma non decisive per il quarto posto". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di campionato della sua Roma contro la squadra di Antonio Conte. A chi invece gli chiede se si giochi troppo ha replicato: "Per quella che è la mia esperienza, giocare in coppa aiuta. Poi ovvio c'è il rischio degli infortuni. Per tanti altri aspetti però mi ha sempre aiutato giocare in Europa, perché ti permette di confrontarti con altre realtà. Preferirei sempre fare le coppe, la Champions ancora di più...".

E poi ancora: "Noi abbiamo sempre pensato al nostro percorso. Resta il fatto che dopo 24 giornate siamo lì, insieme a Juve e Napoli, con il Milan ancora visibile. Per quanto mi riguarda i risultati li ho sempre raggiunti alla penultima o ultima giornata. Dobbiamo esser pronti a stare dentro fino alla fine". E se "Dybala e Soulé sono ancora da valutare", Gasperini parla anche di un'emergenza che "sta un po' rallentando la Roma", nonostante "rispetto al girone d'andata siamo cresciuti". "Ma - conclude - quando siamo tutti siamo convinti della nostra competitività". (ANSA).